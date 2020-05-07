Черговий факт шахрайства задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Жінка повіривши додзвонювачу, перерахувала більше 20 000 гривень.

Потерпіла розповіла, що на робочий телефон аптеки в якій вона працює зателефонував шахрай в голосі якого вона впізнала директора. Він попросив жінку перевірити суму, яка знаходиться в касі, адже напередодні не здійснювалася інкасація виручки. Заявниця повідомила аферистові про готівку в розмірі 22500 гривень. Натомість, пройдисвіт переконав жінку, що кошти терміново необхідно покласти на три рахунки телефонів. Знайшовши найближчий термінал, потерпіла здійcнила тразакції. Коли ж повернулася й поспілкувалася зі співробітниками зрозуміла, що стала жертвою злочину. За допомогою звернулася до правоохоронців.

Поліцейські проводять ряд оперативно-розшукових заходів, аби встановити осіб причетних до протиправного.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.