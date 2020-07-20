Злочини, пов’язані з банківськими картками одні із найпоширеніших видів шахрайських схем.

Як розповідають у поліції, пройдисвіти представляються співробітниками фінансових установ та майстерно спустошують чужі електронні гаманці.

Від такого роду злочину потерпіло двоє мешканців обласного центру. Додзвонювачі входили в довіру та дізнавалися персональні дані. Так, з рахунку 32-річного чоловіка зникло 6800 гривень, а 45-річна жінка позбулася майже 40000 гривень.

Відомості про події внесені в ЄРДР відповідно до ст. 190 ККУ.