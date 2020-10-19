Ваша банківська картка заблокована, збій системи, збільшення кредитного ліміту – це одні з найпоширеніших інформацій, які повідомляють аферисти власникам карткового рахунків з метою привласнити готівку.

Громадяни аби захистити свої грошові кошти повідомляють пройдисвітам конфіденційну інформацію й як наслідок втрачають заощадження.

Від такого роду злочину потерпіла жителька обласного центру 1973 року народження. Тернополянка повірила додзвонювачу й розповіла персональні дані банківського рахунку, а вже через деякий час отримала сповіщення про зняття готівки в розмірі 18 000 гривень. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

За фактом шахрайства працівники Тернопільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 ККУ.

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