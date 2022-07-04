Вкотре працівники поліції документують нові факти незаконного заволодіння грошовими кошами шляхом обману. Незважаючи на численну кількість застережень розміщених в мережі Інтернет, громадяни продовжують повідомляти невідомим конфіденційну інформацію, після чого втрачають заощадження.

Від такого роду злочину потерпіла жителька Копичинців. Жінка розповіла, що до неї зателефонував невідомий, який представився співробітником фінансової установи. Він запевнив краянку, що зловмисники намагаються спустошити її рахунок. Аби убезпечити рахунок, необхідно повідомити код, який прийшов на мобільний телефон заявниці. Потерпіла зробила, що її попросили, однак за лічені хвилини отримала нове сповіщення про зняття грошей в розмірі 14 762 гривень. За допомогою звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують місцевим мешканцям, ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.

Запам’ятайте елементарні правили фінансової безпеки:

• не повідомляйте нікому одноразові паролі, які приходять вам на мобільний телефон;

• у разі надходження дзвінка з невідомого номера необхідно терміново передзвонити на гарячу лінію і уточнити у оператора всю інформацію по карті, при втраті або крадіжці – карту заблокувати;

Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».