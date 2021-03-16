Декілька хвилин розмови з нібито працівником банку і рахунок спустошений, а часто це ще й кредитні кошти, які жертвам доведеться повертати. Чималі гроші втратила і мешканка Тернополя через надмірну довіру.

Захисні дані рахунку категорично не можна повідомляти невідомим по телефону! Однак, саме так вчинила потерпіла. Жінка повірила у вже відому історію від псевдопрацівника служби охорони банку, що з її картки спробували зняти гроші десь в іншому місті.

Замість захистити свої кошти, вона допомогла шахраєві їх вкрасти. Жінку не здивував той факт, що псевдопрацівник запропонував їй перевести кошти на інші, невідомі рахунки, ще попросив надати усі дані картки. 59 тисяч гривень з кредитки, звичайно, не повернулися назад, як її запевняв шахрай. Жертва зателефонувала в поліцію.