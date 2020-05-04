Черговий аферист швидко збагатився завдяки обману. Невідомий обманув мешканку Тернополя.

Схема шахрайства вже настільки відома, однак потерпіла таки потрапила в список тих, хто вкотре повірив у дзвінок працівника банку. Аферист уміло запевнив жінку, що до її рахунку добиралися кіберзлодії, тому необхідно терміново змінити усі паролі. Жінка, у страху втратити гроші, виконала усі вказівки банкіра, однак навіть на мить не припустилася думки, що невідомий сам може виявитися шахраєм. Впевнилася в цьому лише тоді, коли перевірила рахунок. 17 тисяч вона власноруч перевела на чужий рахунок.

Ошелешена жінка зателефонувала до поліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження, повідомляють у поліції.