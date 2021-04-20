За неправдиві виклики спецслужб жителів Тернопільщини чекають значні штрафи.

В Україні посили відповідальність за виклик спецслужб без вагомих причин. Відтепер штрафи сягатимуть від 850 до 3400 гривень. Раніше адміністративні стягнення становили від 51 до 119 гривень.

Як повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, торік на Тернопільщині склали 133 адміністративних матеріалів за неправдиві виклики спецслужб. Цього року виявили майже сорок таких порушників.

«Тепер за виклик без вагомих причин правопорушникам доведеться сплатити від 850 до 3400 гривень. Раніше штраф за це був – від 51 до 119 гривень. Санкція регулюється ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Вигадане вбивство, замінування чи інша уявна надзвичайна подія може коштувати комусь іншому здоров’я чи життя. Бо поки працівники спецслужб займаються вашим питанням, відволікаючись від основних службових обов’язків, десь дійсно є люди, які потребують невідкладної допомоги».

Жителів краю закликають поважати роботу поліції, ДСНС, лікарів чи співробітників спеціальних служб та не зловживати повідомленнями на спецлінії: 101, 102, 103 та 104.