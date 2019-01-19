Телефонні аферисти виманили у тернополян велику суму грошей

19/01/2019 Розмір тексту:

Впродовж однієї доби до Тернопільського відділу поліції звернулося двоє місцевих жителів. Вони повідомили, що в результаті протиправних дій невідомих осіб позбулися своїх заощаджень.

Краянам зателефонував невідомий та розповів провірену аферистську схему. Чоловік представився працівником банківської установи та розповів, що рахунки власників заблоковані. Аби усунути дану несправність, необхідно повідомити персональні дані, що і зробили краяни. Завдяки цьому аферисти і очистили електронні гаманці. З рахунку тернополянки зняли 11500 гривень, а з рахунку 44-річної жительки Великої Березовиці 12700 гривень.

Як зазначають у поліції, відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.