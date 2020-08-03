Чергові факти шахрайства задокументували працівники Тернопільського відділу поліції вчиненні щодо двох мешканок обласного центру. Причина проста й банальна – довірливість.

Схема за якою діють афериста всім відома, однак краяни продовжують від неї потерпати. Зловмисники знаходять на сайтах оголошень потенційних жертв, які розміщають оголошення про продаж товару. Вони зв’язуються з продавцями й дізнаються номер банківської карточки, аби здійснити оплату послуг. Після цього до потерпілих телефонує інший аферист, який представляється співробітником фінансової структури. Він запевняє громадян, про несанкціонований вхід в електронний кабінет, або зняття готівки. Аби уникнути цього необхідно повідомити чотирьох значний код, який прийшов на засіб зв’язку власника електронного гаманця. Краяни нічого не підозрюючи повідомляють аферистам конфіденційну інформацію та втрачають кошти.

Так, 46-річна тернополянка, яка продавала в мережі Інтернет кондитерські вироби втратила 9800 гривень, а інша продавщиця взуття позбулася 3035 гривень.

Відомості про події поліцейські внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.