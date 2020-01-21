З банківської картки 36-річної мешканки району пройдисвіти зняли 30 тисяч гривень, а 46-річна жителька обласного центру, повіривши пройдисвітам, втратила понад 5 тисяч гривень.

На мобільний потерпілої зателефонував нібито співробітник безпеки клієнтів банку. Попередив жінку, що вона може втратити кошти, тому потрібно убезпечити доступ до рахунку. Замість покласти слухавку, жінка почала міняти паролі. Поки називала незнайомцю дані, повідомляла паролі, що надходили смс – ками, з її рахунку зникло 30 тисяч гривень.

За такою ж схемою втратила гроші жителька обласного центру. Телефонна розмова обійшлася потерпілій у майже шість тисяч гривень.

Аби не потрапити в шахрайські пастки, слід не довіряти незнайомцям конфіденційну інформацію. Поліція вкотре нагадує: жоден банківський працівник не телефонує до клієнтів з запитами про захисні коди, номери банківських карток, тощо. Будь-які фінансові операції працівники фінансових установ здійснюють у відділеннях банку.