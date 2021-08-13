Успіх роботи спецтехніки полягає в тому, щоб все її деталі експлуатувалися відповідно до інструкції і вчасно ремонтувалися. Своєчасне виявлення тріщин, зносу або інших проблем допоможе уникнути позапланового ремонту. Саме з метою попередити серйозні поломки фахівці компанії ТОВ «Універсал Сервіс Україна» рекомендують регулярно проводити діагностику несправностей, а також купувати запчастини для спецтехніки у перевірених постачальників. З питаннями про сервісне обслуговування та про доставку потрібних конструкційних частин для екскаватора звертайтесь за телефоном 0-800-400-600 (адреса нашого офісу: м Одеса, Люстдорфська дор. 92/94, 509).

Діагностика несправностей ходової екскаватора

На будівельному майданчику не обійтися без екскаватора. Завдяки йому можна в лічені дні викопати траншеї потрібного розміру, ями великого обсягу. Причому для виконання таких робіт йому досить стояти на одному місці, і міняти локацію розворотом кабіни або напрямком стріли. Але можливість працювати на одній точці все ж не виключає проблем з ходовою частиною. Тому її слід підтримувати в робочому стані і регулярно проводити техогляд. Наступні елементи вимагають постійної уваги:

катки опорні,

катки підтримують,

зірочки,

ланцюги,

черевики.

На думку більшості компаній-виробників спецтехніки, діагностика несправностей ходової частини екскаватора не залежить від його розміру. Тому в нашій статті ми розглянемо загальні правила і рекомендації, які допоможуть уникнути термінового ремонту і простою техніки.

Правила догляду за ходовою частиною екскаватора

Технічне обслуговування вузлів екскаватора займає небагато часу і коштує недорого. Процедура техогляду є послідовне тестування вузлів ходової згідно з інструкцією компанії-виробника. У разі екскаваторів, випущених протягом останніх 10 років, ресурс сальників відповідає терміну експлуатації деталей, тому в більшості випадків вони не вимагають навіть заміни масла. До основних правил догляду за ходової відносяться:

Очищення. Місця біля лінивців, зірочок і підтримуючі катки слід чистити, оскільки камені і суха бруд можуть заклинити деталі гусеничного трака. Візуальний огляд. Зношування однієї деталі може привести до несправностей пов’язаних з нею елементів. Тому потрібно регулярно оглядати стан всіх вузлів екскаватора. Перевірка рівня натягу гусениці. Рівень натягу гусеничного трака слід виставляти відповідно до типу грунту. Параметри вказані в інструкції з експлуатації техніки.

Норма зношування у всіх деталей в ходової частини приблизно однакова. Але в разі пошкодження одного з елементів всі інші деталі швидко прийдуть в непридатність. Наприклад, якщо зламаний нижній опорний каток, то при кожному проходженні по ньому гусеничного ланцюга її поверхня буде сильно протиратися. Це призведе до зношування зовнішньої поверхні гусениці, а далі – до несправності підтримуючих катків. В результаті один пошкоджений каток може привести до поломки всього вузла.

Рекомендації з експлуатації ходової екскаватора

Загальні рекомендації по експлуатації ходової частини допоможуть підтримувати всі деталі в ресурсному стані. Наприклад, слід пам’ятати, що: тривала їзда в зворотному напрямку призводить до прискореного зносу гусениці; при виїмці грунту стріла повинна бути натягнута до натяжної колесу, а не до провідній зірочці; широкі черевики слід вибирати для робіт на м’якому грунті.

Щоб не виникало непередбачених проблем, слід замовляти обслуговування спецтехніки. В такому випадку фахівець проведе огляд на виявлення:

зірочок зі зламаними або надколоти зубами,

рівень натягу гусениць,

стан шестерень і штифтів,

якість кріплення болтів та інше.

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