Якість функціонування автомобіля забезпечена в тому випадку, якщо проведено своєчасний ремонт або технічне обслуговування з урахуванням рекомендацій та регламенту виробника.

Немає необхідності ігнорувати чергове обслуговування, адже це комплекс заходів по заміні витратних матеріалів. Несвоєчасна заміна призведе до сумних наслідків, аж до повного зносу окремих елементів, агрегатів і систем.

Коли необхідно ТО?

Є два варіанти проведення:

регламент;

бажання власника;

поломка або знос.

Регламент можна сміливо ігнорувати або зменшувати кількість кілометрів для досягнення чергового обслуговування. Необхідно пам’ятати про умови експлуатації авто. Якщо вони складні, тоді регламентоване ТО мерседесу по пробігу можна скорочувати в два рази, тобто не кожні 10-15 тисяч, а кожні 5-7 тисяч. Якщо за рік водій не проїхав 10 тисяч, рекомендується все одно зробити ТО по часовим відрізком, а не по пробігу.

Регламент технічного обслуговування

Кожна модель автомобіля має свої параметри обслуговування і регламент по кілометражу. Перше обслуговування найпростіше – заміна масла в двигуні і трьох фільтрів: повітряного, масляного і паливного. подальше ТО тойота або інших марок автомобілів буде вимагати проведення наступних процедур:

заміна охолоджуючої рідини;

перевірка та заміна гальмівної рідини;

перевірка роботи системи охолодження;

установка нових колодок і гальмівних дисків;

заміна трансмісійного масла і фільтра;

заміна масла в роздавальній коробці (при необхідності).

До цих заходів можна додавати відновлення елементів ходової частини. Саме вона в українських реаліях найчастіше страждає в результаті постійної експлуатації авто.

Особливості співпраці з компанією «Oiler»

Фахівці досконально знають слабкі місця багатьох автомобілів, тому за лічені хвилини можуть провести діагностику, перевірку і сформувати алгоритм ремонту. У роботі використовуються перевірені оригінальні запчастини або якісні аналоги. На багато груп деталей надається гарантія про виробника. Після обслуговування клієнт отримує ряд рекомендацій і порад щодо того, як зберегти авто в ідеальному стані і попередити серйозні поломки в майбутньому. Уточнити вартість обслуговування і записатися можна за телефоном або за допомогою спеціальної форми на сайті.