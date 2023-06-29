Конкурс на заміщення вакантної посади директора театру – художнього керівника Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки відбувся у Тернопільській обласній раді.

26 червня конкурсна комісія заслухала програму розвитку театру на один та п’ять років єдиного кандидата на цю посаду та одноголосно визнала його переможцем конкурсу. Ним став діючий директор- художній керівник – Іван Шелеп.

У тернопільському ляльковому театрі Іван Шелеп працює з 1988 року. Спочатку був заступником директора. У 1997 році, після реорганізації закладу, його призначили художнім керівником. За 26 років управлінської діяльності Івана Шелепа театр пережив різні часи, в тому числі і нелегкі. Та вмілий керівник завжди думав про розвиток, як театру, так і колективу. Не будуть виключенням і наступні п’ять років.

– Основою розвитку театру є організаційна, маркетингова, фінансово-господарська і творча складові, – розповів на конкурсній комісії Іван Шелеп. – Відповідно до них і будуватиму свою подальшу роботу. Планую модернізувати роботу відділу продажу шляхом впровадження сучасних маркетингових інструментів відповідно до новітніх інформаційно-цифрових технологій, буду розвивати традиційні та запроваджувати новітні форми професійного росту: запрошу лекторів з історії України, коучерів з психології, викладача з професійної театральної англійської мови. Буду вдосконалювати форми матеріального та морального стимулювання працівників. Зараз в театрі шестеро працівників удостоєнні звання заслужений, кадрова політика театру і надалі буде спрямована на збереження професійного рівня та потенціалу. Продовжу творчу співпрацю з режисерами інших театрів, організую приїзд на постановку режисера з Польщі, запрошуватиму на постановку топових режисерів України. Про постановку з польським режисером ми домовилися ще у грудні минулого року і він пообіцяв, що приїде до нас після закінчення війни. За основу для майбутніх прем’єр беремо українську драматургію і кращі взірці зарубіжної. План прем’єрних вистав буде доповнений роботами запрошених режисерів. Щодо маркетингу, то плануємо оновити дизайн і функціонал сайту театру, зробивши його інтерактивнішим. Будемо збільшувати присутність театру на різних цифрових платформах і в соціальних мережах. Щоб збільшити аудиторію глядача хочемо підготувати набір пазлів, мультимедійну програму-знайомство глядачів з мистецтвом живої ляльки, стікери з персонажами вистав для спілкування в соціальних мережах тощо. Можна також виготовити значки, футболки з символікою театру та елементами репертуару.

Сучасний театр, за словами Івана Шелепа, повинен мати відповідний вигляд. Тому заплановано виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт вестибюлю, фойє, туалетних кімнат для глядачів. Крім того, необхідно завершити роботу з облаштування малої сцени, розпочати модернізацію комплексу світлової сценічної апаратури, розпочати проекти з енергоефективності. Та це можливо буде втілити у життя за умови наявності фінансування та підтримки обласної ради.