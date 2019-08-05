Назва західноукраїнського курортного містечка Трускавця останніми днями буквально “тріскотіла” на всіх телеканалах. Воно відоме, передусім, своєю мінеральною водою “Нафтусею”, аналогів якої, як зазначає Вікіпедія, за межами України немає. Ота чарівна водичка, довелося чути (і навіть скуштувати, щоправда давненько – років 40 тому), поряд з багатьма іншими цілющими властивостями, розчиняє дрібні камінці й стимулює їхнє виведення разом з піском з нирок, сечовивідних шляхів та жовчного міхура.

Тижневе навчання нардепів від партії “Слуга народу” в Трускавці під егідою Київської школи економіки (KSE) переслідувало, можна сказати, протилежну мету: не подрібнити складові елементи політсили, а навпаки – згуртувати їх в одній команді, що, за новою англомовною модою, має назву Team Building. І не для того, щоб вивести їх звідкись, а щоб ввести в парламент. Ввести в статусі дієвої, боєздатної сили. Таким, принаймні, був намір організаторів заходу.

Всього у п’ятизірковому готелі Rixos зібралося 246 осіб. Програма, як повідомлялося, була дуже насиченою. “Слуги народу” були зайняті з 8:30 до 21:30, з невеличкими перервами на сніданок, обід, вечерю і релаксуюче групове підстрибування. Так що попити славнозвісної “Нафтусі” у них була змога лише рано-вранці або ж уже у вечірній темряві. Учасників було розділено на 30 груп, в середньому по 8 осіб в кожній. За задумом авторів тренінгу, ці групи повинні були стати прообразом парламентських комітетів. Майбутні депутати самі вибирали хто де хоче працювати. Як повідомила на своїй сторінці одна з учасниць заходу, “Навчання майбутніх депутатів і депутаток – корисна практика, аби сформулювати наші знання у низці сфер, де не всі є експертами. Але після тренінгу матимемо необхідне розуміння і навики”.

Що ж, від “слуг народу” іншої оцінки тижневого “курорту” важко було очікувати. Втім, гострі язики недовго трималися за зубами і одразу ж привернули увагу до того, що проживання в найдорожчому готелі міста не надто змикається з іміджем отих самих “слуг”, які заповзялися завершити епоху бідності. І що за один, нехай і дуже інтенсивний тиждень навчання, повноцінного парламентаря підготувати неможливо в принципі. Уже з’явилися жарти на кшталт запитання “Хто дає найкращу освіту в світі?” і варіантів відповіді: Оксфорд, Кембридж, Гарвард і… Трускавець. Підтекст ревнощів колишніх команд “справжніх професіоналів” до молодих “вискочок” у цих закидах доволі помітний. Лідер нової політсили Дмитро Разумков підкреслив, що ніхто з майбутніх нардепів у Трускавці не розслаблявся й відповів на жовчні закиди представників “колишніх” майже в стилі Тараса Шевченка: “Якби вони вчилися як слід, то, можливо, не залишили б за собою ті показники, які є”. Він, однак, в стилі отих самих “колишніх” відмовився називати вартість тренінгу, зазначивши, що частина коштів – це комерційна таємниця. А також додав, що подібні навчання планується проводити і в майбутньому.

Дехто з аналітиків вважає, що такий тренінг був просто необхідний з огляду на величезну кількість нових людей у парламенті. З ними, мовляв, треба було елементарно познайомитися, виробити навики взаємодії в межах однієї команди, щоб у них в процесі парламентської роботи не з’явилися “зайві” інтереси. Про те, що такий ризик існує, і що “кити” української політики а також впливові сили за її лаштунками обов’язково намагатимуться скористатися недосвідченістю “рекрутів” Верховної Ради, політтехнологи попереджають вже зараз.

… Кажуть, дуже корисна ця вода – “Нафтуся”. Крім уже згаданої “розправи” з камінцями та піском, вона підвищує імунний статус організму, виводить з нього шлаки і має антисклеротичний ефект. Можливо, це передчасно і доволі наївно, але хотілося б сподіватися, що з Трускавця новоявлені парламентарі повернуться а) грунтовно очищеними від шлаків передвиборних баталій; б) з імунітетом, достатньо міцним, щоб протистояти усіляким можливим спокусам; в) з пам’яттю, достатньо свіжою, щоб не забувати помилки попередників. А також мати на увазі, що останні чигатимуть на кожен їхній промах наче грифи-стерв’ятники…

Ігор Дуда