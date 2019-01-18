“Те, що Нафтогаз є прибутковою компанією – маячня”, – Михайло Головко

Нардеп оскаржує рішення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана – ініціювати перегляд зарплат і винагород для керівництва «Нафтогазу», запевняючи, що цих людей потрібно не частково обмежувати у діяльності, а притягувати до відповідальності.

Переглянути розміри заробітних плат працівників підприємства, яке минулого року виписало премій на 46 млн. доларів, наглядова рада вирішила тому, що чинний контракт з керівництвом компанії закінчується 22 березня.

– На жаль, ми не почули, що Володимир Гройсман хоче змінити керівника «Нафтогазу». Це відбувається якась гра, за правилами якої будуть нові умови в контракті, зокрема обмеження у сумах премій. Адже ні гривні, ні долара ми не отримали за суди, а Росія продовжує оскаржувати все, подаючи нові заяви. У той час, коли вони вже наперед виписали собі майже 1,5 млрд. гривень премій. Це прямий цинізм, пограбунок, злочин, знущання з простого українського народу та й взагалі з країни, яка воює – по-перше. По-друге, ми побачили абсолютно провальну політику НАК «Нафтогазу». А прикро саме те, що уряд прикривав ці злодіяння. Понад чотири роки свободівці піднімають питання ціни на газ, її формування. Проте на сьогоднішній день ніхто нічого не пояснив. Далі – походження газу, ми не маємо підтвердження у судах, адже всі ті справи закриваються. Те, що «Нафтогаз» прибуткова, а не збиткова компанія – це теж маячня. Адже вона функціонує за наш рахунок, завдяки шаленим платам за газ, тому що сьогодні ми більше платимо, ніж у Європі. Тобто наша промисловість вмирає, економіку заганяють «у тінь»,– стверджує Михайло Головко.

За словами нардепа, схема Яценюка та Гройсмана про субсидіювання пришвидшує занепад малих та середніх бізнесів. Люди, які працюють, погоджуються на зарплату у конверті.

– Усе це люди роблять для того, щоб утримати відповідну довідку про бідність, завдяки якій можлива субсидія. Такі системні, непрофесійні, тобто злочинні кроки призводять до того, що Україна втрачає віру, адже жодна обіцянка не була виконана. Зокрема, Україна вже виплатила за осанні три роки субсидій майже на 200 млрд, які у кінцевому варіанті потрапили у кишеню Коболєва, на премії, а потім ще й на рахунки його родичів за кордоном. Якби ці кошти вкласти в енергоефективність, у збільшення видобутку власного газу, то за три роки ми могли б скоротити споживання газу на 60 %. Тим самим повністю відмовитися від імпортного газу, те, що пропонує «Свобода», те, що вказане у наших законах. Зокрема, у моєму законопроекті «Про видобуток власного газу» і в Антиолігархічному пакеті законів, які ми пропонуємо. Але, на жаль, уряд не прислуховується. Я неодноразово звертався на годину запитань, де це пропонував, але – повністю ігнор. Зараз же перед виборами вони говорять, що обмежуватимуть представників «Нафтогазу», яких насправді потрібно притягувати до відповідальності: садити Коболєва, Вітренка, усю цю банду, яка пограбувала і продовжую грабувати український народ, – запевнив Михайло Головко.