Тарифи на світло потрібно підвищити ще вдвічі: вважає ексміністр енергетики Оржель

Кому вигідні захмарні тарифи на світло?

В Україні активно критикують урядове рішення підвищити тарифи на світло. В умовах війни роблять все можливе, щоб люди ставали ще біднішими. Але є й такі чиновники, які критикують урядове рішення за недостатньо велике підвищення тарифів. Невже почалася інформаційна кампанія щодо підготовки нового підвищення ціни на світло.

Скандальна заява чиновника

Ексміністр енергетики Олексій Оржель (2019-2020) вважає, що новий тариф на елетроенергію не відповідає реальності. Його потрібно підвищити ще щонайменше у два рази – понад 5 грн за кіловат.

На його думку, платити за елетроенергію українці повинні за ринковими цінами. Зараз собівартість електрики вища за встановлений Кабміном тариф, тому 2,64 грн за кіловат/годину не відповідає реальності.

«Тариф 2.64 грн за кіловат/годину для населення не відображає реальної ціни. 3.30 – це одне лише виробництво електрики. Додаємо сюди тариф на розподіл і виходить більше 5 грн», – коротко пояснив чиновник.

Ціновий ефект доміно

Збільшення тарифів на світло спричинить ефект доміно. Тариф на світло закладається у ціну на кожний товар, який виробляється в Україні. На сьогодні в нашій державі значна інфляція, ціни постійно зростають. А збільшення тарифів на світло стане підставою для ще більшого підняття цін. Вже за місяць українці будуть змушені платити більше за продукти харчування, водопостачання, побутову хімії, за послуги.

Ще більше грошей для Ахметова

Як пояснюють експерти, трохи більше половини тарифу за електроенергію складає вартість генерації. Найбільшим приватним виробником є компанії відомого донецького олігарха Рината Ахметова. Підвищення тарифу принесе більше грошей саме генераціям ахматівського ДТЕКу.

Таким чином люди заплатять напряму в кишеню найбільшому олігарху. І все це прикривається слоганами про повоєнне відновлення і підготовку до зими.

Нагадаємо

Кабмін ухвалив рішення підняти тарифи на світло для населення майже удвічі. Нові тарифи почали діяти від 1 червня. Тепер єдиний тариф у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину.