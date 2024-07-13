У тернопільській міській раді триває підготовка до зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті. Так, на нещодавньому засіданні виконавчого комітету прийняли рішення «Про використання коштів».

Як зазначив начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук, йдеться про оплату послуг незалежного експерта для перевірки розрахунків тарифів поданих перевізниками.

Відповідно до прийнятого рішення управлінню транспортних мереж та зв’язку дозволили використати 40 тисяч гривень для оплати послуг з проведення аудитором перевірки правильності розрахунків тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в місті Тернопіль.

Нагадаємо, що про можливість підняття вартості проїзду у громадському транспорті у міськраді заговорили ще у квітні цього року. Під час затвердження фінансового плану КП «Тернопільелектротранс» йшлося про те, що цього року підприємство матиме 66 мільйонів гривень збитків. І одна із причин – тариф на проїзд, який не відповідає собівартості. За словами Олега Вітрука економічно обґрунтований тариф на сьогодні має бути 17-18 гривень. Після цього міський голова дав доручення управлінню транспортних мереж та зв’язку зібрати інформацію про діючі тарифи на проїзд у громадському транспорті для населення в інших містах України та подати свої пропозиції щодо зміни тарифу.

Цього місяця з’явилася інформація, що тернопільські перевізники вимагають підняти тарифи на проїзд. За даними начальника управління транспорту та зв’язку Олега Вітрука, відповідні звернення у міськраду вони подали у червні, запропонувавши підняти вартість до 15-20 гривень. Власне, обґрунтованість такої вартості проїзду і має перевірити аудитор. Перед зміною тарифів, як зазначив Олег Вітрук, мають відбутися також громадські слухання.

Ольга Трач