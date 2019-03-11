Тарас Юрик: “Найгучніше «Тримай злодія!» завжди кричить сам злодій!”

11/03/2019 Розмір тексту:

Народний депутат Тарас Юрик переконаний, що викрив мережу для організації масштабного впливу на волевиявлення виборців.

У середу, 6 березня, в офісі Тернопільської обласної територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» відбулася прес-конференція керівника облорганізації, народного депутата Тараса Юрика. В ході спілкування з журналістами він розповів, що має інформацію про діяльність “підпільних” осередків «Батьківщини» для організації масштабного впливу на виборців на території Тернопілля. Про це повідомляє інтернет-видання 0352.ua.

Загалом, як зазначив Тарас Юрик, представники ВО «Батьківщина», і зокрема, лідер цієї політсили Юлія Тимошенко, неодноразово заявляли про факти підкупу виборців. Та, на думку Юрика, той, хто найгучніше кричить «Тримай злодія!» — сам злодій…

За його словами, останнім часом правоохоронці виявили цілий ряд схем. У центральних ЗМІ з’явилася інформація, що курував цей проект один з нардепів, який кілька місяців тому став заступником керівника виборчого штабу ВО «Батьківщина», а на території східних і південних областей у мережі були навіть “фахівці” з російськими “слідами”.

Як вдалося з’ясувати Тарасу Юрику, схожу підпільну схему було організовано і на території нашої області. Причому витоки її створення тягнуться аж на початок 2018 року, коли на Тернопіллі відбувалися вибори до ОТГ в Заліщицькому районі.

Тарас Юрик назвав прізвища осіб, які керують цим процесом на території виборчих округів. Завдяки їх діяльності була організована вертикальна структура на базі дільничних виборчих комісій зі своїми секторальними, дільничими та десятниками.

— Однак внутрішня корупція завдала структурі серйозної шкоди, — пояснив Тарас Юрик. — До того ж, правоохоронці проводили власне розслідування.

Нардеп також продемонстрував журналістам списки учасників виявлених мереж у трьох районах: Козівському, Теребовлянському та Борщівському. Тепер він передасть ці документи в органи поліції та СБУ для розслідування.