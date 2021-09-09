На Тернопільщині, допоки ще дозволяють погодні умови, повсюди триває а активна фаза ремонту доріг. Та тільки кінцева «картинка» — не така, якою б хотіли її бачити люди.

Про це зокрема пише Ольга Іванішен у спільноті «Зборівщина наш прекрасний край!». За словами жінки, подив викликає проєкт, згідно якого працювали дорожники на вулиці Миру у Зборові. Мовляв, дорога нова наче і є, і все б нічого, але обочина має (м’яко кажучи) не надто привабливий вигляд і робота не завершена до кінця, пишуть Тернополяни.

«Руслан Максимів, то по проекту теж так має бути? Полоса болота і сміття залишеного! Ніби в приказці: «Танцював, танцював і не вклонився». P.S. вул.Миру», — йдеться у дописі Ольги Іванішен.

Та у коментарях дехто таки стає на бік дорожників, мовляв, питання — не до них, не до якості робіт, а, скоріше, до людей, які так і не переставити сміттєві баки для пластику та скла та не прибирати приватну територію біля парканів, що заросли бур’янами. Та на чиєму боці правда? І чи справді ділянки обабіч дороги згідно проєкту мають бути ось такі “кривобокі”?