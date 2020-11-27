У п’ятницю на Тернопільщині місцями пройдуть дощі. Їх зумовлюватиме циклон, який наближається до нашого краю. Складні погодні умови зберігатимуться і вихідними.

Мінлива хмарність, висока ймовірність опадів у вигляді дощу, а місцями снігу, зниження температурних показників – такі погодні умови передбачають синоптики у нашому краї. Погодні зміни принесе атмосферний фронт циклону.

«27-го листопада до України наблизиться атмосферний фронт циклону Tanja і зумовить опади в західній частині. На решті території – ще антициклон погуляє, порозганяє лозиною вологі хмари. Температура повітря дещо знизиться і протягом дня становитиме +2 +7 градусів. Синоптичний комфорт суттєво погіршиться у неділю, коли на нас стрибоне ота Tanja і принесе дощ та мокрий сніг», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, найближчими днями погода на Тернопільщині дещо ускладниться. Листопад завершиться похолоданням.