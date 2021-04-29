Сумна звістка сколихнула Кременеччину у передвеликодній тиждень. Кременчани втратили ветерана медицини, талановитого педагога, непересічну творчу особистість – Жанну Юхимівну Остапкевич.

– Жанна Юхимівна закінчила з відзнакою Дніпропетровське медичне училище № 1 та здобула кваліфікацію акушерка. Працювала операційною медсестрою першої клінічної лікарні м. Дніпропетровська, медсестрою у Будинку немовляти. З 1957 по 1963 рік навчалася у Дніпропетровському державному медичному інституті за спеціальністю педіатрія. Працювала у Великодедеркальській лікарні, згодом – у Кременецькій центральній районній лікарні лікарем-педіатром. З 29 серпня 1969 року переведена у Кременецьке медичне училище на посаду викладача. Впродовж 12 років займала посаду завідуючої практичним навчанням студентів. Понад 40 років свого життя Жанна Юхимівна присвятила навчанню та вихованню майбутніх медичних спеціалістів. За сумлінну працю та громадську активність у 1981 році відзначена почесним званням «Відмінник охорони здоров’я України». Створила кімнату-музей історії навчального закладу, – розповідають про Жанну Юхимівну у навчальному закладі, котрому вона присвятила понад чотири десятиліття.

Жанна Юхимівна була не лише професіоналом своєї справи, чудовим фахівцем. Реалізувала себе й у сім`ї – виховала двох синів, Сергія та Ігоря, які також стали лікарями і користуються авторитетом та повагою у кременчан. Окрім цього, у Кременці Жанну Юхимівну знають як творчу особистість, автора численних поезій та пісень, пише Терен.