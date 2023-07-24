Талановитий художник, Людина з великої літери: на фронті загинув Богдан Мердак

Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області загинув військовослужбовець ЗСУ, головний сержант – командир танка Богдан Михайлович Мердак.

Захисник проживав у селі Волиця. Йому був 41 рік.

Про важку втрату повідомили на сторінці Підгаєцької міської ради.

“Всебічно розвинена особистість, Людина з великої літери, талановитий художник справжній патріот – таким його згадують рідні та друзі.

Царство небесне мужньому Захиснику України, щиросердечні співчуття родині та близьким.

Вічна пам’ять Герою!”, – ідеться у зверненні міськради.

Про зустріч тіла Героя, віддання військових почестей та похорон, повідомимо згодом.