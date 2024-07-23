Талановита, мила, завжди усміхнена: відійшла у вічність випускниця тернопільського коледжу

Сумна звістка надійшла до Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. На Небеса відійшла випускниця 2020 року відділу “Оркестрові струнні інструменти” Олена Левенець.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу.

“Талановита, мила, відповідальна, завжди усміхнена та позитивна – такою її пам’ятають і викладачі коледжу, і викладачі Львівської національної музичної академії імені М.Лисенка та університету у місті Острава (Чехія), де вона продовжувала навчання, мріючи стати високопрофесійним музикантом… Невимовна втрата. Біль і смуток огортає увесь колектив коледжу. Найщиріші співчуття батькам, рідним, друзям, близьким. Світла пам’ять світлій людині. Молимося”.

Джерело: Тернополяни