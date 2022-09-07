Такий молодий і красивий: на фронті загинув боєць з Почаєва

Від артилерійського обстрілу рф на сході України, загинув наш земляк, військовий з Почаєва Віктор Присяжнюк.

Віктор був старшим навідником гармати в одному із підрозділів 44-ої окремої артилерійської бригади.

Тіло загиблого Героя Віктора зустрічатимуть на Кременеччині завтра, 8 вересня, близько 13:00 години. Про це пише місцеве видання Кременець.City. Жителів та гостей громади просять вийти до центральної дороги та гідно вшанувати честь Героя.

Чин похорону Віктора Присяжнюка відбудеться 9 вересня.

Щирі співчуття родині захисника. Вічна шана і пам’ять Герою.