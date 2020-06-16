На Тернопільщині кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сягає майже півтори тисячі. Найбільше інфікованих виявлено у північних районах області.

Епідеміологи пов’язують тенденцію з діяльністю церкви Московського патріархату, яка не дотримується карантину, санітарно-епідеміологічних норм та не вірить в реальність пандемії коронавірусу.

«Очікувано, що з послабленням карантину захворюваність виросла. Ми це очікували. Але в нас сталося і те, чого ми не чекали. На Великодні свята всі церковні діячі погодилися на проведення богослужінь онлайн. Тільки єдина церква російська виступила проти цього. У Тернопільській області є Почаївська лавра у Кременецькому районі. Я думаю, що це було сплановано. Робили вони це скоріше за все не зі своєї ініціативи, їм була чітка вказівка з Кремля, і це була тактика біологічної зброї, але тактика камікадзе. Чимало людей прийшли на богослужіння, інфікувалися, рознесли ту інфекцію серед інших людей. Після цього величезна кількість людей захворіла. І дотепер лідером у цій сумній статистиці залишається Кременецькій район, а також інші північні райони. В нас дотепер найтяжчі хворі надходять звідти. Чимало людей постраждали і хворіють до сьогодні. Епідемічний осередок не погашений досі», – розповідає лікар-інфекціоніст, професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТНМУ ім. І. Горбачевського Василь Копча.

Нагадаємо, на Тернопільщині найбільше випадків коронавірусу виявлено у Кременецькому районі. Там інфікувалося 419 людей. За неофіційною інформацією, кількість заражених набагато більша.

Софія Романська

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