Не впорався з керуванням та врізався в електроопору водій таксі марки Daewoo LANOS. Аварія трапилася в Тернополі на вулиці Микулинецькій 12 липня близько 3:00.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що за кермом легківки перебував житель Збаразького району, 1968 року народження. На зупинці громадського транспорту “Ватра” він протаранив електроопору.

Бригада швидкої доправила чоловіка у церебральній комі до лікарні. У нього медики констатували політравму, струс та закриту черепно-мозкову травму. Проте врятувати життя потерпілому не вдалося. Від отриманих ушкоджень та не приходячи до свідомості він помер.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до статті 286 частина 2 ККУ, повідомляють у поліції.