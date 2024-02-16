Таксист наїхав на маленьку дитину, яку віз разом з матір’ю

У Чорткові водій таксі збив трирічну дитину.

Дитину з тілесними ушкодженнями до лікарні привезли батьки. Вони розповіли, що син отримав травми в результаті наїзду автомобіля. Про даний випадок лікарі повідомили працівників поліції.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася 15 лютого у Чорткові. Водій автомобіля “Nissan Leaf”, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на малолітню дитину. Хлопчик разом із матір’ю вийшов з даного автомобіля. Дитину госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.