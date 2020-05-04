На проспекті Степана Бандери у Тернополі трапилося ДТП. Таксі вилетіло на тротуар.

За інформацією МедіаТОРа, водію стало погано і він виїхав на узбіччя. На місце події викликали швидку, яка забрала таксиста.

В автомобіля є незначні ушкодження. На місці аварії працювали патрульні.

За повідомленням речниці патрульної поліції в Тернопільській області Катерини Басалиги, аварія трапилася близько 15 год, у водія стався інсульт. Пасажирка, яка перебувала в авто, не постраждала.

– За попереднім даними, у водія автомобіля “Чері” стався інсульт, внаслідок чого він не впорався з керуванням та вчинив автопригоду. Водія транспортного засобу шпиталізували до лікувального закладу, пасажирка, яка перебувала на момент ДТП в салоні автівки – не постраждала. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, – повідомила речниця.

Наталя Борсук, МедіаТОР