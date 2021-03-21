Такого ще не було: на Тернопільщині ускладнюється ситуація з COVID-19

Майже чотириста нових хворих на COVID-19 зареєстрували станом на ранок неділі на Тернопільщині. Раніше вихідними виявляли утричі меншу кількість інфікованих.

Лікарі пов’язують тенденцію з неблагополучністю епідемічного процесу в нашому регіоні.

Показники захворюваності з кожним днем зростають. Окрім COVID-19, епідемічна ситуація ускладнена захворюваністю на грип і ГРВІ, – зазначив на засіданні міського штабу боротьби з коронавірусом епідеміолог Володимир Паничев. Тернопільщина зараз переживає сезонну епідемію щодо грипу і ГРВІ.

“Жодного позитивного моменту в динаміці назвати не можу. Всі критерії, за якими оцінюється епідситуація, є такими, що тенденції погіршуються. При епідемічному зонуванні враховуються також критерії захворюваності на грип і ГРВІ, зараз пороговий рівень у нашому регіоні перевищений на 57%, ми знаходимося в сезонній епідемії середньої інтенсивності. Щодо показника виявлення нових випадків, то він наближається до 18%, а граничним вважається 20%. Також враховується показник заповненості ліжкомісць, динаміка госпіталізації, перевищення 60% протягом трьох днів, в нас ще такої ситуації, не було. З кожним днем відстежується динаміка до погіршення ситуації”.

За прогнозами обласного лабораторного центру, пік пандемії — попереду. Відтак жителів краю просять максимально ретельно стежити за дотримання санітарно-епідемічних правил.