20 летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби зареєстровано минулої доби на Тернопільщині.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли жінка 61 р. м. Тернопіль, жінка 62 р. Чортківський район м. Копичинці, чоловік 65 р. м. Тернопіль, жінка 71 р. Тернопільський район с. Залужжя, жінка 52 р. Тернопільський район с. Чернихівці, чоловік 72 р. Чортківський район смт Скала-Подільська, чоловік 76 р. Чортківський район с. Шупарка, жінка 63 р. Тернопільський район с. Золотники, чоловік 61 р. Тернопільський район с. Ілавче, чоловік 65 р. Тернопільський район с. Різдвяни, чоловік 56 р. м. Бережани, жінка 67 р. м. Бережани, жінка 89 р. м. Кременець, чоловік 78 м. Кременець, жінка 74 р. Тернопільський район с. Поділля, чоловік 83 р. Тернопільський район с. Магдалівка, жінка 49 р. Тернопільський район с. Дибще, чоловік 58 р. м. Тернопіль, чоловік 70 р. м. Тернопіль, чоловік 73 р. Чортківський район с. Яргорів.
Загалом за добу зареєстровано 443 нових випадки коронавірусної хвороби. Одужало 187 осіб.
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