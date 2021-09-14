Такого давно не було: на Тернопільщині за добу – аж шестеро померлих від коронавірусу

98 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 13 вересня.

Також за останню добу зареєстровано аж шість летальних випадків. Померли 81-річна жінка з Чортківського району, троє мешканців Тернопільського району – 66-річна і 50-річна жінки та 81-річний чоловік, а також двоє тернополян – 67-ми і 94-х років.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

Загалом за період пандемії в області зафіксовано 1240 летальних випадків внаслідок COVID-19.