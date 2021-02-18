“И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать”, – слова цієї простенької, жартівливої, але не позбавленої глибокого сенсу пісні для актора, герой якого виконував її у знаменитій комедії Ельдара Рязанова, сьогодні справдилися якраз наполовину: у віці 82 років закінчилася життєва дорога Андрія Мягкова. Він вже не живе. Ну, а стосовно того, що “вам и не умирать”, то це не більше ніж поетична гіпербола…

Він був визнаним драматичним театральним актором. Він зіграв немало ролей в кіно, які зовсім не змушували сміятися (“Брати Карамазови”, “Дні Турбіних”, “Страх висоти”, “Гонки по вертикалі”). Він пробував себе як письменник у детективному жанрі. Він захоплювався портретним живописом. Він під кінець життя зробився відлюдником і уникав публічності. Але всьому населенню колишньої 1/6 частини планети він передусім запам’ятався як інтелігентний лікар-хірург, який зазвичай вживав кефір, чай, каву і напій “Буратіно”, і який традиційно перед новим роком вирушив з трьома друзями в лазню, де його “угораздило” випити “Русской” понад усяку норму. Після того й почалися його неймовірні пригоди, які можливі лише в новорічну ніч і які впродовж кількох десятків років стали для мільйонів людей таким же атрибутом святкування Нового року, як прикрашена ялинка, шампанське, салат Олів’є і мандарини. Вже ніби й знаєш кожен наступний епізод чи репліку, та все одно смієшся, коли він навколішки в трусах намагається дотягнутися до штанів, що лежать на підлозі в передчутті неприємної розмови з дуже серйозним і позитивним нареченим учительки Наді Іполітом.

Роль Жені Лукашина в “Іронії долі… ” принесла Мягкову справді всенародну славу, визнання вкупі з державною премією СРСР, хоча сам він (можливо, не без певного акторського кокетства) говорив, що цей фільм поставив хрест на його кар’єрі. І що в житті спиртне він не любить, а лазню просто терпіти не може. І що показ стрічки кожного Нового року – це насилля над глядачем. Що ж, він – один з творців фільму, йому, можливо, й видніше. Проте якщо це й насилля, то ще цілком стерпне, те, за яким, обрядившись в шати мазохіста, можна й сумувати…

А ще іноді пригадується вірш, що він його читав у кінці фільму: “Как больно, милая, как странно, сроднясь земли, сплетясь ветвями, как больно милая, как странно раздваиваться под пилой…”. І ще: “Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс, млечный дым…”.

Думаю, Андрія Мягкова пам’ятатимуть не лише за “п’яні” витівки його Жені Лукашина в московській лазні та ленінградській квартирі, а й за ці рядки…