Літак збережуть як один із символів та пам’ятних знаків. Так вирішила більшість Тернопільської громади.

Про це розповів міський голова Сергій Надал під час прямого ефіру.

Традиційно щоп’ятниці у прямому ефірі міський голова відповідає на запитання тернополян. Одне із них стосувалося долі літака на “Східному”, пише Галас.

– Тернополяни висловили різні думки, я не буду їх коментувати та судити. Кожен має право на свою думку. Було приблизно три тисячі коментарів. Більшість людей висловилися за те, щоб зберегти літак, як один із символів та пам’ятних знаків. Тому звичайно, що кожен може мати свою думку, але я як міський голова змушений робити те, що потребує більшість з нашої громади, – сказав Сергій Надал.

Далі міський голова пояснив, чому зараз недоречно піднімати питання демонтажу літака.

– Відверто кажучи, ми живемо у такий досить скрутний час, коли ми ледве знаходимо кошти на лікарні, на ремонти доріг і дворів, тому зараз це не є найбільша проблема, на яку необхідно витрачати величезні кошти для того, щоб проводити якийсь терміновий демонтаж. А хочу сказати, що демонтовувати це буде також не дуже дешево. Але ще раз наголошую, що будь які дії необхідно робити тільки, коли уже почули думку громади. Ну, ми її почули на даний час. Більшість за те, щоб зберегти, – зауважив пан Надал.