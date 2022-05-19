“Так все безжально”: юнак з Тернополя написав пісню під звуки сирени. ВІДЕО

Артур Стасюк, вихованець мистецької школи, що діє при Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької, написав пісню про війну. Його і слова, і музика.

Про це пишуть на сайті навчального закладу.

«Я написав цю пісню, коли пролунала сирена. Написав її від щирого серця за 10 хвилин у своїй кімнаті, бо розумію біль мільйонів українців, тому я сподіваюсь вона відгукнеться у вашому серці», — розповідає Артур.

Хлопцеві виповнилося п’ятнадцять років. Навчається він у класі викладача Миколи Мельничука. За його словами, Артур надзвичайно талановитий та обдарований юнак.

«Він сам заспівав, записав та оформив пісню, скомпонував відео. Я не втручався, — каже викладач. – Війна зачепила і поранила ще зовсім юні душі. Артур дуже вболіває за Україну, І усі власні переживання він відображає у творчості».