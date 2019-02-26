Таємна і нетаємна робота. Підсумки виборчого тижня на Тернопільщині

26/02/2019 Розмір тексту:

Другий тиждень з часу завершення реєстрації кандидатів у президенти виборчі штаби головних претендентів присвятили непомітній організаційній роботі. Цього тижня повним ходом готувалися списки для подання пакету документів на членів дільчних виборчих комісій, тобто тих осіб, які видаватимуть та рахуватимуть виборчі бюлетені. За давньою українською виборчою традицією фаворити перегонів готували, як мінімум, по кілька списків. Крім власне самих кандидатів, заповнюються квоти інших претендентів, яких в народі називають технічними. Злі язики кажуть, що найбільший план щодо “технічних” – у порошенківців.

Довірені особи чи віп-агітатори?

Натомість в політичній тусовці більше обговорювали вибір штабами довірених осіб та членів окружних комісій. Їхні прізвища цього тижня з’явилися на сайті ЦВК.

Теоретичнодовірені особи – це люди, вустами яких кандидати проводять спілкування з виборцями. Так би мовити – віп-агітатори.

Тимошенківці та порошенківці зробили ставку на перевірені у партійній роботі кадри. Наприклад, у Тернополі довіреними особами кандидатів є помічник нардепа Юрика – Ростислав Небельський, голова міської “Батьківщини” Микола Сліпченко, міськдеп-гриценківець Петро Ландяк, облдеп та екс-голова ОДА свободівець Олег Сиротюк та нардеп з “Самопомочі” Тарас Пастух.

З цікавих прізвищ, які засвітили кандидати на інших округах Тернопільщини, можна відзначити – кіборга Валерія Чоботаря (Зборівський округ від Порошенка) та відомого автомайданівця Ігоря Василіва (Збаразький округ від Гриценка).

Зеленського у Тернополі буде представляти колега по цеху, шоумен і комік Віктор Гевко. Вибір прізвищ по решти округах мало що говорить. Здебільшого це молоді особи – юристи.

Власне, останнім часом розповсюджена практика подання на довірених наближених до партій юристів, яким доручаються певні професійні функції. Наприклад, на правників зробили ставку тернопільські ляшківці.

Таємна ставка вузівської “еліти”

Більш цікавими є розклади в окружних виборчих комісіях, які, власне, встановлюватимуть результати у 5 територіальних виборчих округах. Наразі приховану боротьбу за більшість у ОВК виграють порошенківці, чиїх людей поки що більше, але наразі некритично для формування більшості. Натомість цікавим є вибір членів ОВК від Зеленського. У двох округах (Тернопільському і Зборівському) прізвища в поданнях від кандидата дивним чином співпадають з не останніми людьми в системі ТНЕУ. Мова йде про Ігора Михайловича Таранова та Андрія Йосиповича Войнарського. Особа з першим прізвищем та ініціалами є одним керівників найпрестижного навчального підрозділу ТНЕУ. Натомість Йосип Войнарський очолює один з господарських підрозділів вузу.

Знаючи систему, яку вибудував в економічному університеті Андрій Крисоватий, важко повірити, що про це не знав ректор.

Очевидно, що ляльководи вузу вирішили диверсифікувати ризики. Тим більш, що від вертикалі Порошенка боси “протитанкового” витиснули все, що могли – починаючи від господарських преференцій, і закінчуючи орденами та почесними званнями для викладацького корпусу.

“Потаємний” Гриценко та “відкритий” Порошенко

З топ-претендентів на Тернопільщині минулого тижня побував Анатолій Гриценко. Як і попередні візити, його перебування пройшло майже непомітно: зустрічі з вузькою категорією прихильників, поїздки в один-два райцентри, кілька ефірів на малорейтингових місцевих каналах. Відверто кажучи, штабістам Гриценка бракує масштабності у роботі, а вона потрібна, коли треба ламати невдалий хід кампанії. Що заважало, наприклад, організувати велелюдне віче на Театральному майдані в Тернополі? Чи місцеві гриценківці не вірять, що на їхнього лідера прийдуть люди? А могло б стати додатковим імпульсом для кампанії кандидата, чия пасивність з’їдає останні шанси на вихід в другий тур.

Зрештою, масштабності тернопільським гриценківцям треба повчитися у порошенківців. Останні в неділю в ПК “Березіль” провели оглядини агітаційного потенціалу. Зрозуміло, що адмінресурс та інші стимули – штука серйозна. Але принаймні головне, що зробила масова масмедійна пропагандистська кампанія останніх місяців, – це повернули віру серед тих, кому за посадою належить агітувати за гаранта. Після томосу кількість скептиків у вертикалі різко зменшилася. Натомість зросла частка безкоштовних порохоботів.