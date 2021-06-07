“Сива-красива” – тернополянки розпочали всеукраїнський флешмоб. Жінки викладають у мережу фото з натуральним сріблястим відтінком волосся. Оскільки вони переконані, що сивини соромитися не потрібно, а варто пишатися нею.

Тернополянки вирішили наслідувати південно-африканську модель Мей Маск. Вона стала популярною після п’ятдесяти років саме завдяки натуральності.

“Вважаю, що сивини немає чого соромитися. І віку не потрібно соромитися, адже вік дає досвід, мудрість, а це велика перевага. На мою думку, коли жінки фарбуються, вони намагаються приховати це. Хоча ситуації бувають різними, і кожен має право вибору”, – каже тернополянка Галина Тертюх.

За словами організаторів, метою флешмобу є публікувати в соцмережі Фейсбук фотографії зі срібними пасмами під хештегом #сивакрасива. “Ми б хотіли кинути виклик тому, що називаємо «красивим» і чому це робимо. Можемо витрачати свої час, сили та можливості на набагато важливіші речі – головне серцем не йти за нав’язаними ідеалами. У житті важливо не лише сприймати себе зовнішню, але і внутрішню. З плином часу носіть свою сивину, як корону королеви. Завдяки таким зіркам, як Леді Гага, Мей Маск, котрі запровадили моду на сріблястий тренд волосся. Воно стало тим, чим пишаються ці жінки, а не що приховують”.

Тернополянок поважного віку закликають підтримати флешмоб і популяризувати рух натуральності. Ідею вже перейняли у сусідніх регіонах.



