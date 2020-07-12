43 нових випадки коронавірусу виявили учора на Тернопільщині. Серед них — більше двадцяти заражених COVID-19 в обласному центрі. Одразу в дев’яти людей діагностували коронавірусну інфекцію в Бережанах.

На Тернопільщині спостерігаються негативні тенденції у динаміці поширення COVID-19. Показники в регіоні удвічі перевищують загальнодержавні. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендує посилити контроль за виконанням карантинних обмежень.

«Приклади недотримання вимог ми спостерігаємо на ринках, у транспорті, в торгових закладах. Вони є масовими. Відвідувачі не мають обслуговуватися без засобів індивідуального захисту. Без розуміння соціальної відповідальності нас може чекати ускладнення епідситуації. Хоча вона і зараз є складною, і потребує мобілізації», – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Учора додалося шестеро інфікованих у Збаразькому районі. По одній людині з COVID-19 виявили у Бучацькому, Заліщицькому, Підволочиському, Чортківському районах, двоє інфікованих діагностували на Зборівщині.

Софія Романська

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