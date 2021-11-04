В останні дні в області щодня виявляють понад 600 нових випадків захворювання на «Ковід-19». Для лікування хворих на коронавірус розгорнули вже 20 лікувальних закладів на 2000 ліжок.

Станом на 3 листопада понад 1000 хворих перебуває у стаціонарах, завантаженість складає 55-58%, розгорнуто 158 реанімаційних ліжок, з яких зайнято 138. Про це під час брифінгу 3листопада повідомила начальник департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Якщо кількість хворих буде збільшуватися, то у лікарнях збільшать кількість реанімаційних ліжок. Але для цього треба облаштовувати додаткові кисневі точки, встановлювати апарати штучної вентиляції легень, а це велике навантаження на медичну систему. Крім того, зараз для лікування хворих, які потребують кисневої підтримки, використовують набагато більше кисню, ніж раніше.

– Штам «Дельта», який зараз найбільш поширений в Тернопільській області, настільки підступний, що вимагає більше кисню для лікування хворих на «Ковід-19», – зауважив Володимир Труш, голова облдержадміністрації. – В день в середньому у нас використовується всіма лікувальними закладами близько 800 балонів кисню по 40 літрів. При лікуванні штаму «Дельта» кисню потребується в п’ять разів більше. Чи є у нас напруга з киснем? Звичайно ситуація є важкою, але контрольованою. 2 листопада в область привезли 12 тон кисню, що дасть можливість нам два дні продовжити лікування хворих на «Ковід-19». Ситуації такої, щоб у якійсь лікарні не було кисню хоча б годину чи пів не було. Ситуація з киснем стоїть на контролі в ОДА, в департаменті, в лікувальних закладах. Всі лікувальні заклади в області, які залучені до лікування хворих на коронавірус, а це 19 закладів, заключили договора з Львівським хімзаводом. Цей завод забезпечує киснем всю Західну Україну і частину Центральної, але потужність заводу не була розрахована на такі потреби кисню. Тому часом бувають відтермінування або перебої з постачанням. Але ситуація є контрольована.

За словами Ольги Ярмоленко, покращити складну ситуацію може кожен із нас. Для цього необхідно дослухатися до порад медиків та щепитися від коронавірусу.