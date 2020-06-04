На Тернопільщині ускладнилися епідемічна ситуація з коронавірусом. Двадцять нових випадків COVID-19 додалося минулої доби.

Зокрема, підтвердився коронавірус у чотирьох жителів Збаразького району, трьох з Бучацького, по одному у Теребовлянському і Кременецькому районах, п’ятеро осіб заразилося у Тернопільському районі та шестеро в обласному центрі.

Нині на стаціонарному лікуванні коронавірусної інфекції в області перебуває більше сорока людей, – каже начальник управління охорони здоров’я Володимир Богайчук. За його словами, підвищився рівень захворюваності через послаблення карантину.

“Цими днями ми виявляємо в області по двадцять нових випадків. Бачимо, що є підйом захворюваності. Але порівняно з іншими областям, в нас набагато краща ситуація. У Чернівецькій області дуже багато людей потрапляє у стаціонар. В нас сьогодні на стаціонарі – 41 людина. Це говорить про те, що ми даємо раду з інфікованими у нашому регіоні. Але оцей підйом захворюваності – наслідок того, що люди до кінця не розуміють, що є сьогодні коронавірус, що він не покинув нашого краю. На вулиці люди фактично ігнорують і засобами індивідуального захисту, і санітарно-епідеміологічними правилами. Думаю, що найближчим часом можливе збільшення кількості хворих. Якщо ми будемо бачити, що йде негативна тенденція, то будемо посилювати карантин. Дуже важливо, щоб люди зрозуміли, що карантинні заходи – це насамперед для їхньої безпеки. Ми бачимо, що є випадки зараження навіть через покупки продуктів».

Нині на Тернопільщині триває третій етап адаптивного карантину. Відтак ряд галузей відновили роботу. У разі стрімкого збільшення кількості хворих, обмеження карантину посилюватимуть.

Софія Романська

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