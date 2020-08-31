149 заражених СOVID-19 додалося учора на Тернопільщині. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків сягнула шести тисяч. Обласний показник захворюваності у кілька разів перевищує загальнодержавний.

Нагадаємо, Бережани, Чортків і Бережанський район перебувають у червоній зоні епідемічної небезпеки. Відтак ці населені пункти від сьогодні повертаються до суворого карантину. У помаранчевій зоні — місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони. У разі подальшого ускладнення епідситуації ці райони і обласний центр можуть перейти до червоної зони.

“Значну кількість хворих виявляємо щодня. Базовий показник становить 40, а в області він зараз складає 169 на сто тисяч населення. Відтак область значно перевищує показник захворюваності. На жаль, негативна тенденція поширення COVID-19 продовжується. Виявляємо нові первинні випадки зараження, а також залишаються активними кілька спалахів, над ліквідацією яких працюємо”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Учора у Тернополі виявили 56 інфікованих COVID-19 і ще 93 заражених додалося у районах області. Найбільше хворих — у Бучацькому, Збаразькому, Монастириському, Тернопільському, Чортківському і Шумському районах. Через стрімке поширення хвороби лікарні, визначені для хворих на COVID-19, заповнені. Відтак ситуація в області стає критичною та вимагає чіткого плану дій у подоланні епідемії.

Софія Романська

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