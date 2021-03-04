24 особи з геріатричного будинку на Тернопільщині захворіли на коронавірус.

Спалах зафіксували у геріатричному будинку у селі Устя-Зелене, колишнього Монастириського, а нині Чортківського району, повідомляють Тернополяни.

При чому захворіли 12 осіб персоналу і 12 підопічних будинку, відтак усіх 24 осіб було госпіталізовано у Монастириську районну лікарню. Двоє людей померли – одна підопічна та одна працівниця.

На 3 березня склалася така ситуація, що старенькі підопічні практично уже всі одужали від коронавірусу, натомість персонал продовжує хворіти, перебуваючи у лікарні.

“Медики планують зробити повторні тести підопічним геріатричного будинку, якщо вони будуть негативні, то 11 осіб доведеться виписувати, а куди ж їх виписувати, якщо весь персонал, що їх доглядає ще хворіє у лікарні, – відзначає Олександр Сидоришин, волонтер, житель Монастириська. – Ситуація патова, адже і у лікарні місця немає, щоб тримати стареньких, які вже одужали, і в Устя-Зелене вони повернутися не можуть, бо весь персонал у лікарні з ковідом”.

Люди сподіваються на підтримку та розуміння з боку місцевої влади, а також обласного управління охорони здоров’я, щоб вирішити ситуацію.