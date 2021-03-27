Ситуація із захворюваністю на «Covid-19» у Тернопільській громаді залишається нестабільною. Станом на 26 березня було 2261 хворих, що становить 130 випадків на сто тисяч населення.

Про це повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення міськради Василь Даньчак.

– У міських закладах розгорнуто 431 ліжко для хворих на коронавірус, в тому числі 66 – для дітей,- додає Василь Даньчак. Після 18 березня ми додатково розгорнули 20 ліжок на базі міської комунальної лікарні №2, тепер там є 100 ліжок, у лікарні швидкої допомоги – 140, в третій міській лікарні – 125. Станом на 26 березня у лікарнях перебуває 343 хворих, з них 324 з підтвердженим випадком, 13 – з підозрою, 6 – з пневмоніями. На амбулаторному лікуванні – 1955 пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірсу, на самоізоляції – 1845. Від початку пандемії захворіло 14351 особа, одужало – більше 11900. За весь час у громаді зареєстровано 183 летальні випадки, в тому числі 105 – у 2020. Вже вакциновано 2187 осіб. Ситуація напружена, але контрольована. У лікувальних закладах зайнято 70% ліжок від усієї кількості ліжкомісць призначених для лікування хворих на коронавірус.

Для того, щоб ситуація не погіршувалася на засіданні оперативного штабу прийняли додаткові протиепідемічні заходи. Зокрема, з 26 березня 2021 року заклади громадського харчування можуть працювати тільки з 7.00 до 22.00. Також таксисти у легкових автомобілях можуть перевозити тільки троє пасажирів або сім’ю з дітьми. Всі мають бути у масках. Крім того, на початку та в кінці робочої зміни водії таксі повинні проводити дезінфекцію автомобіля. Контролювати виконання цих вимог будуть представники управління транспортних мереж і зв’язку та управління патрульної поліції у Тернопільській області.