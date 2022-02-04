1665 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, це черговий рекорд від початку пандемії. Відтак ситуація із захворюваністю зберігає тенденцію до ускладнення.

Більшість хворих на коронавірусну інфекцію лікується амбулаторно. Втім, трапляються і важкі випадки. Наразі в стаціонарах перебуває понад дев’ятсот хворих, більшість з них потребують кисневої підтримки.

“Ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію у Тернопільській області є неблагополучною. Росте кількість хворих. Сьогодні ми сягнули рекордної кількості випадків захворювання — це 1665 випадків. За весь період пандемії такої кількості випадків у нас не було. Майже кожного дня фіксуємо рекорди. Але з цієї великої кількості хворих більшість пацієнтів лікується амбулаторно. У Тернопільській області розгорнуто 2054 ліжка, там знаходиться близько дев’ятсот хворих. Всі ліжка, які розгорнуті, забезпечені киснем. Більшість із теперішніх хворих рідше потрапляють у стаціонари. Більшість з них все ж таки є вакциновані”, – зазначила на брифінгу директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Наразі завантаженість ліжок хворими на коронавірусну інфекцію у лікарнях області складає 48%. Більшість інфікованих лікуються амбулаторно.