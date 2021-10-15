На Тернопільщині сьогодні зареєстрували понад півтисячі хворих на COVID-19.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, вірус виявили у кожного другого протестованого. Шестеро людей померли з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

У краї зафіксували антирекорд захворюваності на COVID-19. Епідемічні показники удвічі перевищують минулорічні рівні.

“Ситуація з COVID-19 є гіршою, ніж ми сподівалися і прогнозували. Враховуючи те, що ми вже рік в епідемії коронавірусу, доступність вакцини, ми сподівалися, що захворюваність цього року буде нижчою, ніж це було весною, а також у подібний період минулого року. Наші прогнози справджувалися до 36 тижня включно, коли ми не перевищували показників минулого року. Але 38-39 тиждень у нас почалися так звані “свічки”, почали перевищувати показники відповідних тижнів минулого року, а за 40-ий тиждень ми удвічі перевищили показники минулого року. Проявом погіршення ситуації є зростання показників захворюваності. На сьогодні в області вони становлять 474 випадки на сто тисяч населення”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За словами лікарів, тенденції із поширенням хвороби на Тернопільщині негативні. Регіон ризикує потрапити до “червоної” зони епідемічної небезпеки.