У разі відсутності великих ворожих масованих обстрілів енергетики зможуть поступово збільшувати ліміти споживання по регіонах. Також очікується введення в роботу додаткових потужностей на електростанціях.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, передає УНН.

«Зростання (споживання – ред.) досить значне, тому що дійсно дуже похолодало і завжди, коли температура знижується, то споживання росте. Але… нам вдалося в останні тижні відновити досить багато генеруючих потужностей в енергосистемі, цілий ряд енергоблоків зміг увійти в роботу, і це дало можливість скомпенсувати зростання споживання, яке ми спостерігаємо на цьому тижні, і це дає нам можливість у тому числі більшість областей тримати в планових графіках, окрім Одеси», – розповів Кудрицький.

За його словами, в «Укренерго» очікують подальшого вводу в роботу додаткових потужностей на електростанціях для того, щоб продовжувати збільшувати ліміти.

«Ми очікуємо подальшого вводу в роботу додаткових потужностей на електростанціях для того, щоб збільшити ліміти, продовжувати їх збільшувати. Окрім того, ми очікуємо, що на наступному тижні холоди вже відступлять, споживання дещо знизиться, і це теж трошки полегшить нам ситуацію, трошки зменшить нам дефіцит. Тому я думаю, що якщо не буде великих масованих обстрілів, то ми зможемо поступово рухатися вперед, збільшувати з одного боку ліміти, а з іншого буде зменшуватися споживання. Очікуємо, що ситуація буде покращуватися», – сказав Кудрицький.