«Стипендія імені Євгена Гливи» відтепер доступна молоді з інтернатів і прийомних родин на Тернопільщині. Завдяки цьому хлопці та дівчата матимуть змогу здобути бажану освіту чи здійснити заповітні мрії.

Шестеро переможців-стипендіатів успішно пройшли усі етапи відбору в конкурсі на Програму “Стипендія Імені Євгена Гливи”, – розповідає керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко. Конкурс тривав з 28 грудня по 1 лютого.

«Брали участь у конкурсі студенти та молодь з числа випускників інтернатних закладів, будинків сімейного типу, прийомних сімей Тернопільської області. Дана стипендійна програма вперше починає діяти у нашому Фонді, для того, щоб допомогти студентам та молоді реалізуватися через участь в Програмі».

Наставники сиріт переконані, що саме така допомога – стипендії на навчання, потрібні студентам та випускникам інтернатів. Оскільки таким чином можливо допомогти десяткам хлопців і дівчат досягти високих цілей.

Софія Романська