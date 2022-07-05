Сирени лунали і на Тернопільщині: стало відомо, куди прилетіли ворожі ракети під час повітряної тривоги

У вівторок, 5 липня, російська армія здійснила кілька масованих ракетних ударів по мирних населених пунктах України.

Про це інформує Рубрика, посилаючись на Facebook міського голови Миколи Ноги.

Як наголосив очільник міста, під атаку ворога потрапило й місто Шостка в Сумській області.

Зі слів мера, внаслідок прильоту в місті трапилася пожежа.

Як зазначив Нога, подія відбулася близько 04:00, коли по всій країні, крім Херсонщини, було оголошено повітряну тривогу.

“Нашу громаду окупанти обстріляли двома ракетами.

Пожежа локалізована. Працює комісія по уточненню збитків”, – написав чиновник.

У цей же час по Дніпропетровщині вранці, 5 липня, російські війська випустили сім ракет, шість із них були збиті.

Як зазначив очільник області, одна влучила у приватний сектор міста Покров.

“Ранкова ракетна атака на область. “Сусід” “дружньо” скерував на нас 7 ракет!

6 з них наші військові збили – над Дніпром та Синельниківським районом.

У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав”, – повідомив Резніченко.

Вранці окупанти завдали ракетних ударів і по Миколаєву. Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич.

“На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Більше інформації повідомлю вам пізніше”, – написав він.