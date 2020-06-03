Упродовж доби на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода, – повідомляє обласний гідрометеоцентр. Не обійдеться без дощів, а місцями пройдуть грози.

Однак температурні показники трохи підвищаться. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 17 градусів тепла.

«Циклон так міцно осів в Україні – складається враження, що йому тут дуже подобається. Завтра його центр й надалі перебуватиме над західною частиною України. Регіон охоплять дощі. Але все ж антициклонічна смуга високого атмосферного тиску з Чорного моря зашле своїх розвідників вглиб України. Вітер у середу очікується з півдня і це дає нам теплу надію. Швидкість вітру в межах 3-10 м/с. 3-го червня вночі ще буде прохолодно. А ось вже з 5-го червня прийде суттєвіше потепління». – розповіла синоптик Наталка Діденко.

Отже, упродовж доби у регіоні дещо потеплішає. А наприкінці тижня прийде справжня літня погода.

Софія Романська