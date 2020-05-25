Тиждень на Тернопільщині розпочався прохолодною і вологою погодою. Атмосферний фронт і далі орудуватиме у нашому краї та зумовлюватиме дощі. Все ж невелике потепління прийде зі середини тижня.

Упродовж доби денні температурні показники в області коливатимуться від 13 до 16 градусів тепла, значно холодніше буде вночі. Ускладнюватиме синоптичну ситуацію підвищений рівень вологості, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Однак похмура погода чергуватиметься із проясненнями.

«Холод і волога погода триватиме. Погодні умови зумовлює атмосферний фронт, він вже приніс дощі у західну Україну. Температура повітря залишається невисокою, в межах 13 – 17 градусів тепла. Упродовж тижня волога погода залишиться, опади чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря потроху підвищуватиметься із середи – четверга. Але це ще тепло не те, якого ми чекаємо. А ось більш відчутне тепло прийде до нас 1-2 червня. За попередніми прогнозами, перший тиждень літа обіцяє бути значно теплішим. Температурні показники підвищуватимуться до 20 – 25 градусів тепла».

Втім, до обіцяного літнього тепла залишилося не менше тижня. А поки синоптики радять не забувати парасолі.

Софія Романська