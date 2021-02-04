Cім’я Паламарчуків із Тернополя зіткнулась із коронавірусом під час вагітності. Новонародженого сина побачили через тиждень.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу Т1 Новини.

Тернополянка Людмила Паламарчук розповіла, що спочатку в неї піднялась температура.

«Ми до останнього надіялись, що це не ковід. Але коли в приймальному відділенні зробили експрес-тест, виявилося шо це коронавірус. Ми звичайно були шоковані», – пригадує жінка,

Пологи пройшли успішно, проте породіллі довелось провести 10 днів у ковідному відділенні Перинатального центру “Мати і дитина”. Поки жінка відчувала симптоми, і повторний тест не показав негативний результат – за малюком наглядали лікарі. Не бачив сина і новоспечений батько. Одразу на 2 день після пологів у нього теж з’явилися перші симптоми.

«Коли коронавірус і мене зачепив, я відчув дуже сильну слабкість. Я себе дуже погано почував і зрозумів, що треба всім оберігатися, тому що це дуже підступна хвороба», – каже Михайло Паламарчук.

Зараз все позажу, сім’ю відпустили додому, і вже тиждень як вони всі разом.

Тернопільські медики кажуть, з березня минулого року у перинатальному центрі “Мати і дитина” коронавірус підтвердили більше ніж у 50 породіль та 1 новонародженого. А майже 20 майбутніх мам були з підозрою.

«У зв’язку з тим, що у вагітної жінки немає можливості утворення згортання крові посиленого, відбувається при COVID-19, коли збільшується час утворення тромбів. Тобто, це та причина, яка вражає легені», – зазначив гендиректор КНП «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина»» Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. Він також додав, що у новонароджених рідко діагностують ковід, адже діти з’являються на світ вже з імунітетом.